В разбившемся в Мексике самолете летели иностранцы

МЕХИКО, 1 авг – РИА Новости. Иностранные граждане находились на борту разбившегося в Мексике самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico, сообщил в среду губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро.

"Иностранцам, которые летели в потерпевшем аварию самолете, будет оказана помощь в восстановлении документов как можно скорее", — заявил Аиспуро в эфире радио 88.9 Noticias

По его словам, речь идет о гражданах США и Испании. Россиян на борту самолета не было, сообщили ранее РИА Новости в консульском отделе посольства России в Мехико. Всего на борту самолета, вылетавшего во вторник из Дуранго в Мехико, находились 103 человека – 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет упал, по предварительной информации, во время взлета из-за сильного порыва ветра. Он выехал за пределы ВПП и загорелся, однако погибших нет.

В больницах сейчас остаются 20 пострадавших, сообщает министерство здравоохранения Дуранго, но серьезно пострадал только один пилот. Ему сделали операцию. Власти создали комиссию для расследования обстоятельств произошедшего.