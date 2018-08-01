Защита генсека ОДКБ попросила следователей разрешить ему выехать из Армении

ЕРЕВАН, 1 авг – РИА Новости. Защита генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова направила ходатайство в Специальную следственную службу Армении с просьбой дать согласие на его выезд из страны, заявил в среду РИА Новости адвокат Хачатурова Мигран Погосян.
Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог.
"УПК не предусматривает никаких обязательств для обвиняемого, к которому применен залог в качестве меры пресечения. Тем не менее, чтобы избежать обвинений в злоупотреблении, мы направили ходатайство с просьбой дать согласие на выезд в РФ", — сказал Погосян.
По его словам, Хачатуров может покинуть страну и сейчас, если у него будет такое желание. Однако защита хочет заручиться согласием следственного органа, так как прокурор может обратиться в суд с ходатайством передать государству сумму залога, если его подзащитный покинет страну. "Мы обязались сообщить о местопребывании Хачатурова, а также гарантировали, что он явится по вызову в следственный орган", — сказал адвокат.
Согласно уставу ОДКБ, генеральный секретарь, должностные лица и сотрудники организации являются международными служащими. Генеральный секретарь, члены его семьи, проживающие вместе с ним, если они не являются гражданами государства пребывания, пользуются привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.
Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян ранее заявил, что армянская сторона "предложила партнерам начать процесс замены генерального секретаря ОДКБ, сейчас вокруг этого вопроса ведутся интенсивные консультации с партнерами".
В Организацию Договора о коллективной безопасности входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан.