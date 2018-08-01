Источник рассказал об интересе стран к новой столице Египта

КАИР, 1 авг — РИА Новости, Маргарита Кислова. Посольства некоторых стран, работающие в Египте, заинтересовались переносом представительств в новую административно-экономическую столицу, строительство которой полным ходом идет в окрестностях Каира, сообщил РИА Новости осведомленный египетский правительственный источник.

С идеей строительства новой административной столицы в 2015 году выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Этот национальный проект направлен в том числе на то, чтобы разгрузить Каир, эффективно бороться с перенаселенностью столицы и пробками, гарантировать комфортное проживание населению, обеспечить наиболее эффективное функционирование госучреждений, создать порядка двух миллионов новых рабочих мест. В новой столице строится и дипломатический кластер, где, как ожидается, разместятся представительства иностранных государств.

"Есть страны, которые заинтересовались таким переездом. Сроки переноса будут согласовываться с каждой конкретной страной и полностью зависят от пожеланий диппредставительств", — сказал собеседник агентства.

Россия пока не ответила

При этом он пояснил, что МИД передал предложение и российскому диппредставительству, однако официального ответа на это предложение египетская сторона пока не получила. "МИД направил посольствам, в том числе и российскому, предложения по переносу представительств в новую столицу. В марте этого года состоялась встреча с представителями посольств по ознакомлению с возможностями новой столицы… Мы пока не получили какого-либо официального ответа от российской стороны по переносу посольства, как и от ряда других стран", — отметил источник.

По его словам, площадь дипломатического квартала новой административной столицы составит 1500 федданов (порядка шести квадратных километров). Квартал будет состоять из разных по площади участков от 2 до 22 феддан (8,5 тысячи квадратных метров – 92,5 тысячи квадратных метров).

Придется заплатить

Госучреждения уедут из Каира

Правительственный источник также указал, что процесс переноса посольств не будет бесплатным. "Процесс переноса посольств, конечно, не будет бесплатным. Иностранные диппредставительства должны будут приобрести желаемые земельные участки в собственность или, по соглашению с МИД, предоставить аналогичный участок египетской дипмиссии в своей стране, основываясь на принципе взаимности и Венской конвенции. В этом случае за участок в административной столице заплатит МИД Египта из собственного бюджета", — сказал он.

Собеседник агентства рассказал, что во второй половине следующего года в новую столицу переедут все министерства, парламент и другие госучреждения. "Правительственный квартал планируется закончить в течение 2019 года. Туда во второй половине следующего года переедут правительственные учреждения: министерства, правительство, администрация президента. Правительственный кластер будет связан с дипломатическим кластером удобными транспортными развязками", — сказал он.

В четыре раза больше Вашингтона

Административно-экономическая столица строится в 45 километрах от центра Каира. Как заявляют авторы проекта, по площади (около 714,2 квадратных километра) она сравнится с Сингапуром и будет в четыре раза больше Вашингтона.

Город без названия

Помимо правительственного и дипломатического кварталов, там разместятся медицинский, спортивный и научный кластеры, жилые районы, огромный выставочный комплекс и конгресс-центр, зеленые территории отдыха. Правительственный кластер будет включать 18 зданий для размещения министерств, здания для правительства, парламента, администрации президента. Жилой квартал будет состоять из 25 жилых домов на 1,1 миллиона квартир (100-180 квадратных метров каждая) и сорок тысяч гостиничных номеров. В столице планируют построить дороги общей протяженностью порядка десяти тысяч километров. Ее также свяжут железной дорогой с общей железнодорожной сетью страны.

Примечательно, что у новой столицы пока нет имени. Администрация столицы объявила всенародный конкурс на лучшее название и логотип для города. Победители конкурса получат денежные награды до одного миллиона египетских фунтов (более 56 тысяч долларов) и войдут в историю.

Власти ожидают, что после открытия в новой столице сразу будут жить и работать порядка семи миллионов человек. Но число жителей будет расти.