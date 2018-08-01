Трамп призвал закрыть расследование "российского вмешательства"

Трамп на встрече со своими сторонниками в городе Тампа в штате Флорида. 1 августа 2018

Трамп на встрече со своими сторонниками в городе Тампа в штате Флорида. 1 августа 2018

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал генпрокурора США Джеффа Сешнса прекратить расследование вменяемого России вмешательства в выборы в США, чтобы не "запятнать" Америку еще больше, об этом он написал в своем Twitter в среду.

"Генпрокурору Джеффу Сешнсу следует прекратить эту охоту на ведьм прямо сейчас, пока это не стало бросать пятно на нашу страну еще больше", — написал Трамп.

"Боб Мюллер (Роберт Мюллер, спецпрокурор США, ведущий расследование "вмешательства" в выборы и вменяемых кампании Трампа связей с Москвой – ред.) по уши в конфликте интересов, и 17 злых демократов, которые делают для него грязную работу – это полный позор для США", — продолжил президент.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Трамп заявлял в прошлом, что расследование против него еще на стадии предвыборной кампании вели его политические враги в сговоре с частью спецслужб. Само расследование Трамп называет "охотой на ведьм". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".