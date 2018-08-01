ЕК выделила средства Марокко и Тунису для решения миграционного кризиса

МАДРИД, 1 авг – РИА Новости. Еврокомиссия выделила на решение миграционного кризиса еще 55 миллионов евро, сообщил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер в письме, направленном премьеру Испании Педро Санчесу.

"Это не значит, что денег больше нет. Он объявил о выделении 55 миллионов евро, которые уже были в целевом фонде, он признает, что потребности большие, и надеется, что можно найти больше ресурсов", — сказал журналистам в Мадриде глава МИД Испании Жозеп Боррель.

Большая часть средств пойдет на решение проблемы миграции из Туниса и Марокко, следует из письма, который распространил Юнкер в Twitter. Еще в начале июля оперативный комитет целевого фонда для оказания помощи странам Африки принял решение выделить 55 миллионов евро на контроль границ – в первую очередь Тунису и Марокко. Кроме того, в послании Юнкер напоминает, что Марокко уже получила из европейского бюджета 100 миллионов евро. "Европейский союз уже оказывает весомую помощь Испании и Марокко, и готов ее увеличить", — говорится в послании. Он также выразил согласие с премьером Испании о необходимости усиления контроля границ Марокко.

По словам главы МИД Испании, "половина этих средств будет направлена на смягчение ситуации, которая происходит в Марокко".

Санчес 26 июля написал письмо Юнкеру с просьбой увеличить поддержку Испании в связи с обострением ситуации с прибытием нелегальных мигрантов из Марокко. Если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли 22,1 тысячи мигрантов, то с 1 января этого года — уже почти 23 тысячи человек, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. Более 300 человек погибли или пропали без вести. Еще более трех тысяч человек пересекли границу по суше — в Сеуте и Мелилье, испанских анклавах на границе с Марокко.