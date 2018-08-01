В США испугались российского "убийцу подлодок"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Западные эксперты заподозрили Россию в разработке атомной беспилотной подлодки, предназначенной для уничтожения субмарин противника, пишет Popular Mechanics.

Издание отмечает, что проект "Цефалопод" якобы появился еще в 2015 году, однако до недавнего времени оставался в тени океанской многоцелевой системы "Посейдон". По оценкам экспертов, новая разработка обещает стать "убийцей подлодок", а ее стоимость составит около восьми миллиардов рублей.

Предполагается, что "Цефалопод" будет вооружен компактными торпедами MTT, которые способны уничтожить вражескую субмарину, пробив ее корпус. Кроме того, специалисты опасаются, что по размеру российские беспилотные подлодки обойдут американские проекты, будут обладать высокой прочностью и технологиями "невидимости".

В соответствии с прогнозами, "Цефалоподы" будут сопровождать подводные ракетоносцы во время боевого дежурства, а также охранять порты и других морские объекты.

"Беспилотные подводные аппараты полностью трансформируют военно-морскую войну. Мы не можем сказать точно, на какой стадии находится проект, но в любом случае он демонстрирует направление, в котором работает Россия. Судя по торпедам и мощной системе гидроакустической разведки, "Цефалопод" может играть важную роль в морских сражениях", — пишет Popular Mechanics.