Президент Грузии поприветствовал решение о легализации марихуаны в стране

ТБИЛИСИ, 1 авг – РИА Новости. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что сажать за употребление марихуаны неправильно, поэтому он приветствует решение конституционного суда о легализации этого наркотического средства.

Ранее конституционный суд Грузии удовлетворил иск лидеров оппозиционной партии "Гирчи" и постановил отменить административное наказание за употребление марихуаны, поскольку "употребление марихуаны является правом на свободное развитие личности". Настоятель Кикетской церкви Грузинской православной церкви, протоиерей Андрия Джагмаидзе назвал это решение предательством нации.

"Необходимо провести ограничительную черту: хорошая и плохая привычка – это один вопрос. Но должны ли мы сажать людей за это — это уже второй вопрос", — заявил Маргвелашвили на брифинге.

По его мнению, члены конституционного суда могут признавать, что употреблять марихуану не стоит, однако сажать за это нельзя.

"Исходя из этого решение конституционного суда является абсолютно правильным, ориентированным на свободу", — добавил президент.