Организаторы теракта в Каталонии в 2017 году планировали атаковать стадион

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Испанские следователи выяснили, что террористическая ячейка, стоящая за терактами в Испании в августе 2017 года, изначально планировала атаковать стадион "Камп Ноу" в Барселоне во время проведения там футбольного матча, сообщает в среду издание Periodico.

Семнадцатого августа 2017 года Испания подверглась террористической атаке. Сначала автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек, 130 пострадали. Ответственность взяла на себя ИГ*.

Следователям удалось выяснить, что атака планировалась на 20 августа во время проведения на стадионе матча между командами футбольных клубов "Барселона" и "Реал Бетис".

Как пишет издание, следствие пришло к такому выводу, проанализировав мобильный телефон Мохаммеда Хичами, ликвидированного полицией после теракта в Камбрильсе. В телефоне террориста следователи обнаружили десяток запросов в поисковике по теме "Камп Ноу", все они были сделаны за неделю до атак. При этом пользователя телефона интересовали все детали, связанные со стадионом — фотографии, расписание игр, расположение входов. Один из продавцов фирменного магазина клуба "Барселона" также сообщила, что за несколько дней до терактов по меньшей мере два представителя ячейки, покупали продукцию с символикой команды.

"Вероятно, они хотели совершить атаку, похожую на ту, которая была совершена во Франции на стадионе в Сен-Дени в разгар матча сборной Франции (в 2015 году — ред.)", — заявили источники, близкие к расследованию.

Ранее газета Vanguardia со ссылкой на источники сообщила, что в течение нескольких дней до теракта лидеры ячейки занимались поиском мест, где можно было бы устроить взрыв. Они интересовались самыми популярными и посещаемыми ночными клубами в Барселоне и городе Льорет-де-Мар, следующим матчем футбольного клуба "Барселона" на стадионе "Камп Ноу" и собором Саграда-Фамилия. Также они искали чертежи Эйфелевой башни, атаку на которую, по предположениям полицейских, они планировали после нападений в Барселоне.

*Террористическая организация, запрещенная в России