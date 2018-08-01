Полиция разогнала протестующих против фальсификации выборов в Зимбабве

Жители Зимбабве в очереди на избирательный участок в городе Квекве. 30 июля 2018

Жители Зимбабве в очереди на избирательный участок в городе Квекве. 30 июля 2018

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Полиция Зимбабве разогнала в столице Хараре группу сторонников оппозиции, протестующих против фальсификации выборов, сообщил телеканал SABC News в сети микроблогов Twitter.

Ранее сообщалось, что правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам прошедших в понедельник выборов.

Как передает телеканал, толпа недовольных результатами собралась у здания международного конференц-центра в Хараре перед оглашением результатов выборов во вторник

"Большая толпа собралась снаружи здания международного конференц-центра в Хараре, граждане недовольны результатами", — сообщил телеканал в Twitter. Отмечается, что для усмирения протестующих была задействована полиция, которая, по последним данным, разогнала толпу.

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших в стране в понедельник выборов, жалоб от кандидатов и политических партий не поступало.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. До выборов эту должность занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства.