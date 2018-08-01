В МВД Греции не исключают, что причиной пожара в Аттике стал поджог

АФИНЫ, 1 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Существует несколько версий причин пожара в Аттике, жертвами которого стали 90 человек, и ни одну из них нельзя исключить до завершения расследования, заявил РИА Новости министр внутренних дел Греции Панос Скурлетис.

В Восточной Аттике 23 июля произошел пожар, в котором погибли около 90 человек, травмы получили почти 190 человек. Все люди погибли в городке Мати, в получасе езды от Афин. Власти называли одной из возможных причин умышленные поджоги, а некоторые СМИ сообщили, что пожар произошел из-за преступной халатности владельца частного участка, решившего в 40-градусную жару и при сильном ветре сжечь сухую траву и ветки.

"Точная причина станет известна после расследования, которое ведет Пожарная служба. Обсуждаются разные версии – что был план поджога, что пожар был вызван электропроводами компании ДЕИ (поставщик электроэнергии – ред.). Писали, что причиной была молния. Должен быть завершен процесс расследования, чтобы мы могли точно сказать, какая основная причина", — сказал министр, отвечая на вопрос, вызван ли пожар поджогом или неосторожным обращением с огнем.

По его словам, итоги расследования ожидаются в ближайшие дни.