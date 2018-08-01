МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украины в списке кредиторов России не значится, поэтому иск к РФ за возмещение ущерба в Донбассе и Крыму, который предложил подать президент Украины Петр Порошенко, станет разбитыми надеждами украинских властей, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Украина сегодня занимает политическую позицию государства, которому все должны, поэтому был какой-то ущерб от перехода Крыма или не было — для официального Киева это не имеет значения. И если говорить открыто, то режим Порошенко приемлет только одну позицию — "Россия должна по жизни". Впрочем, тешить себя надеждами не запрещено никому, а таких кредиторов, как Украина, в нашем списке не значится", — сказал Бальбек.
По его словам, что касается исковых заявлений, "то ими в Брюсселе уже, наверное, дороги мостят". "Конечно, Украина может подавать любые иски в европейские суды, но в итоге получит только разбитые надежды", — добавил депутат.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".