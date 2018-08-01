МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украины в списке кредиторов России не значится, поэтому иск к РФ за возмещение ущерба в Донбассе и Крыму, который предложил подать президент Украины Петр Порошенко, станет разбитыми надеждами украинских властей, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее Порошенко написал на своей странице в Facebook, что попросил кабмин безотлагательно создать межведомственный координационный орган для подготовки консолидированного иска к РФ о возмещении якобы нанесенного ущерба в Донбассе и Крыму. Президент Украины заявил, что Киев не должен медлить ни минуты в "формировании консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенного ущерба".

"Украина сегодня занимает политическую позицию государства, которому все должны, поэтому был какой-то ущерб от перехода Крыма или не было — для официального Киева это не имеет значения. И если говорить открыто, то режим Порошенко приемлет только одну позицию — "Россия должна по жизни". Впрочем, тешить себя надеждами не запрещено никому, а таких кредиторов, как Украина, в нашем списке не значится", — сказал Бальбек.

По его словам, что касается исковых заявлений, "то ими в Брюсселе уже, наверное, дороги мостят". "Конечно, Украина может подавать любые иски в европейские суды, но в итоге получит только разбитые надежды", — добавил депутат.

Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против РФ. В своих жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму, ответственности за якобы нарушение прав человека на полуострове и в Донбассе. Кроме того, ряд исков, поданных Киевом в Стокгольмский арбитраж, касались газовых контрактов между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".