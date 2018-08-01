РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Израильский депутат раскритиковал закон о еврейском характере государства

(обновлено: 14:55 01.08.2018)
01110
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВид Иерусалима. Архивное фотоВид Иерусалима. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 авг — РИА Новости. Израильский депутат Константин Развозов раскритиковал недавно принятый закон о еврейском характере государства, заявив, что он дискриминирует не только арабов, друзов или черкесов, но и свыше 300 тысяч русскоязычных израильтян, официально не признанных евреями.

Вид Иерусалима. Архивное фото
© AFP 2018 / Ahmad Gharabli
В МИД прокомментировали закон Израиля о еврейском характере государства

Документ, объявивший еврейский народ единственным, кто имеет право на национальное самоопределение в пределах Израиля, вызвал протесты со стороны национальных меньшинств и лево-центристской оппозиции, усматривающих в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.

"Позиция нашей партии такова: мы, да, за закон о национальном характере государстве, но он должен быть основан на принципах декларации независимости, где есть слова "равенство" и "демократия". В этом законе таких слов нет и соответственно, когда одна национальность ставится превыше других, это автоматически ущемляет права других граждан Израиля и дискриминирует их", — сказал журналистам Развозов, представляющий центристскую партию "Еш Атид".

"В этой же группе населения есть русскоязычные израильтяне, которые не являются галахическими евреями. Более 300 тысяч человек. Они могут быть евреями по отцу, но не по матери и уже становятся, соответственно, гражданами второго сорта. Все те, кто не является галахическими евреями, ущемляются", — говорит он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Эрдоган назвал закон Израиля о еврейском характере государства "фашистским"

По данным Центрального бюро статистики, из 8,8 миллиона израильтян евреи составляют 74,6%, арабы — почти 20,9%, 4,5% или 400 тысяч человек приходятся на категорию "другие".

Сторонники нового закона говорят, что равенство личных прав всех граждан страны, вплоть до права избирать и быть избранными, гарантировано множеством других нормативных актов, в том числе конституционного характера.

"Однако мы никогда не определяли национальные права еврейского народа на его земле в форме основного закона, пока не приняли закон о национальном характере государства… Ущемляет ли как-то положение о том, что наш флаг несет щит Давида (шестиконечную звезду), личные права хоть кого-либо из граждан Израиля? Нонсенс, но такое определение гарантирует, что другого флага у нас не будет", — говорил ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Закон провозглашает государственным языком только иврит, оставляя ранее формально равнозначному с ним арабскому "особый статус". В тексте описывается государственная символика Израиля — герб, гимн и флаг, подтверждается, что Иерусалим, на восточную часть которого претендуют палестинцы, является "единой и неделимой" столицей, перечислены праздники и дни поминовения, закреплен официальный статус еврейского календаря, подтверждено право всех евреев на репатриацию и необходимость поддержания связей с диаспорой, декларируется "национальная ценность" еврейского поселенчества.

Звезда Давида. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Египет осудил принятый в Израиле закон о еврейском характере государства

Развозов говорит, что в политических кругах нет понимания, какие реальные последствия будет иметь новый закон, который пока выглядит как декларативный документ. "Это основной закон государства, и никто не знает, как он подействует. Даже в коалиции многие депутаты опасаются, потому что никто не понимает, какие последствия будут у этого закона. Но если есть хоть какой-то шанс, что он может нанести ущерб гражданам Государства Израиль, то соответственно это уже нехороший закон", — сказал депутат.

В Израиле продолжаются разнообразные акции протеста против закона. В попытке его опротестовать депутаты, принадлежащие к друзской общине, и левая партия "Мерец" обратились с исками в верховный суд, один из парламентариев-арабов демонстративно сложил полномочия. По данным СМИ, в отставку также подали трое офицеров-друзов. На одной из главных площадей Тель-Авива на днях прошел урок арабского языка, который организаторы назвали крупнейшим в мире, оценив число участников в несколько тысяч человек. На 8 августа в парламенте запланированы дебаты на тему закона, но без проведения голосований.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена