В Абхазии гостиницы бесплатно приняли обманутые мошенниками семьи

СУХУМ, 1 авг — РИА Новости. Гостиницы Абхазии пошли навстречу россиянам, купившим у мошенников фальшивые путевки в Абхазию, и в течение июня-июля бесплатно разместили около двухсот обманутых семей, рассказала РИА Новости президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Настолько их жалко стало… Мы с Гильдией отельеров (Абхазии) оперативно все решили, собрание провели, обратились к ним, чтобы они не переживали. Мы разметили около двухсот семей. Бесплатно, То, что мы успели, пока у нас были свободные номера в отелях. Мы показали, что мы не виноваты в этой проблеме, что Абхазия действительно гостеприимна, не чужда чужому горю. И что нам не все равно", — рассказала РИА Новости Калягина.

Для некоторых семей удалось также организовать бесплатный трансфер от границы и экскурсии.

"Я горжусь коллегами", — добавила она.

В благотворительной акции приняло участие около ста гостиниц и гостевых домов Абхазии, рассказала председатель "Абхазского союза туристов". По словам Калягиной, в августе акция будет продолжена, только полностью бесплатного проживания Абхазия обеспечить уже не сможет — жертв мошенников попросят оплатить хотя бы питание, либо им будет предложена существенная скидка.

Всего в списке, составленном "Абхазским союзом туристов", 600 семей-жертв мошенников, при этом список продолжает увеличиваться. Неизвестные создали фальшивые сайты про продажам путевок и мест в гостиницах Абхазии. При 100-процентной предоплате мошенники давали скидку в 30%. Для своих операций мошенники выбрали известные отели Абхазии, при этом плохо представленные в интернете. Обман, как правило, вскрывался, когда жертвы мошенников уже приезжали в Абхазию или звонили в отель уточнить какие-то детали.

Калягина отметила также, что все расчеты с мошенниками велись по российским, а не абхазским реквизитам, телефонные номера на сайтах также были указаны российские. Она отметила также высокий уровень подготовки мошенников, которые профессионально и подробно отвечали по телефонам на все расспросы своих жертв. По ее расчетам, только на рекламу в интернете мошенники потратили около миллиона рублей, "но двадцать потом сверху получили", отметила она.

По данным Союза туристов, среди жертв мошенников — многодетные семьи, малоимущие и пенсионеры, у которых не хватает навыков отличить настоящий сайт от поддельного. Также среди жертв злоумышленников оказалось большое количество семей с больными детьми, которые рассчитывали поправить свое здоровье в Абхазии. Многие семьи копили на отдых в Абхазии год или больше, кто-то брал кредиты на отпуск. География регионов, жители которых пострадали от мошенников, оказалась очень широкой — "от Саратова и Новосибирска до Екатеринбурга, Мурманска и Новосибирска", рассказали в союзе туристов.

По данным Калягиной, МВД РФ совместно с МВД Абхазии ведет расследование этого дела. Двое мошенников уже задержаны.