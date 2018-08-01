В Госдуме рассчитывают, что спецслужбы ЦАР помогут найти убийц журналистов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мотивом для убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике, скорее всего, стал грабеж, спецслужбы ЦАР помогут РФ установить точную причину трагедии, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
МИД РФ сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.
Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года. Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака". По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.