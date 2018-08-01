В Госдуме рассчитывают, что спецслужбы ЦАР помогут найти убийц журналистов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мотивом для убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике, скорее всего, стал грабеж, спецслужбы ЦАР помогут РФ установить точную причину трагедии, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Я абсолютно уверен, что спецслужбы Центральноафриканской республики окажут максимально содействие в поиске, очевидно, бандитов, которые напали на группу наших журналистов. Хочется отметить, что специфика Африки такова, что нужно очень аккуратно работать. Очевидно, это был простой грабеж", — заявил Чепа РИА Новости.

МИД РФ сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.

Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года. Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака". По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.