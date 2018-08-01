Источник сообщил о трудностях в состыковке графиков Лаврова и Помпео

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Остаются большие трудности в состыковке графиков главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео для организации их встречи "на полях" министерских мероприятий АСЕАН в Сингапуре, сообщил в среду РИА Новости источник в российском МИД.

"По-прежнему большие трудности в состыковке их графиков",- сказал собеседник агентства.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возможна встреча Помпео с Лавровым на полях разных международных мероприятий. Комментируя возможность их встречи в Сингапуре, он отмечал, что все это зависит от совпадения их графиков.