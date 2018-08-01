Поэта-активиста "без пола" не пустили в Белоруссию

МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Белорусские пограничники не пустили в страну "гендерно-небинарную поэтку-перформерку-транс-активистку" Алок Вейд-Мэнон, планировавшую выступить в Минске. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Как сообщила одна из организаторов мероприятия Вика Биран, Алок Вейд-Мэнон в страну не пустили — в минском аэропорту пограничники отказались пропускать "гендерно-небинарную поэтку-перформерку-транс-активистку" и сослались на статью №30 закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства".
Алок имеет американо-индийское происхождение. Себя активистка позиционирует как "гендерно-небинарного" человека, то есть ни "он", ни "она" — в английском Алок выбирает местоимение we ("мы"). Предполагалось, что встреча с Алок в белорусской столице будет посвящена теме насилия, домогательств и феминизма.
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