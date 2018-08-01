Не осталось даже знака: в Риге снесли здание лагеря советских военнопленных

РИГА, 1 авг — РИА Новости. В столице Латвии уничтожено место памяти советских воинов — здание бывшей канатной фабрики, где во время Второй мировой войны располагался нацистский лагерь для военнопленных Шталаг 350 (Stalag 350), сообщает Sputnik Латвия.

О сносе фабрики, который, по-видимому, произошел еще в начале лета, сообщил рижский краевед Александр Ржавин в Facebook.

"В Риге уничтожено место трагической истории", — написал он.

По данным чрезвычайной республиканской комиссии Латвийской ССР, в Шталаге 350 погибло и было захоронено 13 тысяч 900 советских военнопленных.

Ржавин пояснил, что район, где располагался лагерь, знаком ему с детства — и все это время могилы советских солдат не были обозначены. Краеведу неизвестно, были ли перезахоронены их останки.

"Даже просто памятного знака, что там было отделение лагеря военнопленных, не было", — пишет Ржавин.

Не появилось этого знака ни за десятилетия советской власти, ни при власти действующей.

"Да, это место не было, простите, "раскручено", как Саласпилс. Но там тоже страдали и погибали наши соплеменники и соотечественники, воины Красной армии", — подчеркивает краевед.

Александр Ржавин приложил фотографию пустыря, который остался сейчас на месте Шталага 350, и снимок здания в марте 2016 года.

По информации сайта "Русские мемориалы в Латвии", лагерь для советских военнопленных Шталаг 350 находился в Риге. Его филиалы были расположены в разных частях города, а также за его пределами, например, в Саласпилсе и Елгаве.

Как уже писал Sputnik Латвия, историю Шталага 350 нынешние латвийские власти стараются лишний раз не упоминать.

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