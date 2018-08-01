ЕК готова оперативно выделить Испании средства на решение проблем миграции

БРЮССЕЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер заверил премьера Испании, что Еврокомиссия работает над тем, чтобы оперативно выделить Мадриду средства в рамках содействия в решении миграционных проблем, сообщила в среду представитель ЕК Мина Андреева.
Андреева также сообщила, что Юнкер поручил еврокомиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрису Аврамопулосу в ближайшие дни направиться в Испанию.
Ранее Юнкер сообщил в своем аккаунте в Twitter, что подтвердил испанскому премьеру готовность ЕК оказать содействие Испании и Марокко "в эффективном реагировании на растущее миграционное давление вдоль Западно-Cредиземноморского маршрута".
Миграционный поток в Испанию через Средиземное море в последние месяцы значительно возрос. Если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли чуть более 22,4 тысячи мигрантов, то с 1 января по 27 июля этого года — уже почти 21 тысяча человек, только с начала июля — 5916 человек, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.