Из собора в Швеции похитили королевские регалии XVII века

СТОКГОЛЬМ, 1 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция ищет очевидцев, которые могли видеть похитивших во вторник из собора близ Стокгольма две королевские короны и державу, говорится в сообщении для прессы полиции Швеции.
"Работа полиции продолжалась в течение ночи, но не дала каких-либо значительных результатов в обнаружении подозреваемых лиц или их задержании", — говорится в сообщении для прессы.
Полиция обратилась к возможным очевидцам произошедшего с просьбой сообщить об уведенном или услышанном.
Во вторник вечером полиция опубликовала фотографию пропавших регалий с надеждой на то, что это сильно осложнит их сбыт. В среду, по данным шведских СМИ, украденные ценности объявлены в розыск через систему Интерпола, что также, как надеются в полиции, создаст дополнительные сложности в сбыте национальных ценностей.
Två kungliga kronor och ett riksäpple har stulits från Strängnäs domkyrka. Enligt polisen är det delar av Karl IX och hans hustru Kristinas begravningsregalier från 1611 som stulits.https://t.co/pX2zv78ks9#svkrim #svhist pic.twitter.com/dtndgwGKdr— Svensk Historia (@svenskhistoria) 1 августа 2018 г.