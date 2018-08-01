Из собора в Швеции похитили королевские регалии XVII века

СТОКГОЛЬМ, 1 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция ищет очевидцев, которые могли видеть похитивших во вторник из собора близ Стокгольма две королевские короны и державу, говорится в сообщении для прессы полиции Швеции.

Во вторник в середине дня из собора города Стренгнес, расположенного в 90 километрах от Стокгольма, неизвестные украли части похоронных регалий короля Карла IX и его супруги Кристины. Шведский король Карл IX скончался в 1611 году, он похоронен в соборе Стренгнес. Похоронные регалии – его корона, держава, а также корона его скончавшейся в 1625 году супруги Кристины хранились в соборе под сигнализацией. По имеющейся у полиции информации, близ места происшествия видели двух мужчин, которые скрылись на небольшой моторной лодке.

"Работа полиции продолжалась в течение ночи, но не дала каких-либо значительных результатов в обнаружении подозреваемых лиц или их задержании", — говорится в сообщении для прессы.

Полиция обратилась к возможным очевидцам произошедшего с просьбой сообщить об уведенном или услышанном.

Во вторник вечером полиция опубликовала фотографию пропавших регалий с надеждой на то, что это сильно осложнит их сбыт. В среду, по данным шведских СМИ, украденные ценности объявлены в розыск через систему Интерпола, что также, как надеются в полиции, создаст дополнительные сложности в сбыте национальных ценностей.