Супруга экс-главы МВД Приднестровья сообщила, что к нему никого не пускают

ТИРАСПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. К находящемуся под стражей бывшему министру внутренних дел Приднестровья Геннадию Кузьмичеву никого не допускают, заявила РИА Новости в среду его супруга Светлана Куликова.

Один из соратников бывшего президента непризнанной республики Евгения Шевчука Кузьмичев с 2012 по 2013 год возглавлял Государственный таможенный комитет Приднестровья, с 2013 по 2015 годы был главой МВД. В 2017 году Кузьмичев был объявлен в розыск по подозрению в контрабанде, 27 июля был задержан в Кишиневе.

"К нему никого не допускают. Возле камеры усиленная охрана. По моим сведениям, врача до сих пор не приводили", — заявила Куликова.

Куликова сообщила, что экс-глава МВД содержится в СИЗО в селе Глиное недалеко от Тирасполя. Она также заявила, что ее мужу назначен приднестровский адвокат. По ее словам, она сама находится за пределами Приднестровья, поскольку находится в розыске в связи возбужденным против нее уголовным делом.

На сайте следственного комитета Приднестровья во вторник появилось сообщение о возобновлении уголовного дела в отношении Кузьмичева. В нем говорится, что чиновник обвиняется в организации и курировании работы контрабандной схемы по незаконному перемещению через таможенную границу ПМР незадекларированных товаров на сумму, превышающую 14 миллионов рублей ПМР (около 870 тысяч долларов). Он содержится под стражей.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.