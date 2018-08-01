Ле Дриан сравнил идею Трампа о встрече с Роухани с подходом США в КНДР

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сравнил предположения американского лидера Дональда Трампа о возможной встрече с иранским коллегой Хасаном Роухани с подходом Вашингтона в КНДР, сообщает радиостанция France Info.

"Он повторяет (ситуацию — ред.) с Ким Чен Ыном. Он нападает, предпринимает жесткие меры и после предлагает обсудить. В Северной Корее это пока не принесло ожидаемых результатов", — сказал министр в эфире радиостанции.

В понедельник Трамп не исключил в будущем встречи с Роухани, заявив, что желание должно исходить от Ирана, а дополнительных условий не требуется. Позднее госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC уточнил, что такая встреча возможна, если Иран согласится изменить свою внутреннюю и внешнюю политику и выразит готовность обсуждать новое ядерное соглашение взамен того, из которого США ранее вышли.

Трактовка таких комментариев в ряде американских СМИ сводилась к тому, что между Трампом и Помпео есть противоречия по поводу условий для встречи с Ираном.

В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.