Эксперт рассказал, что спасло пассажиров упавшего в Мексике самолета

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пассажирам самолета, потерпевшего аварию в Мексике, повезло, что воздушное судно при взлете не успело набрать высокую скорость, считает эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Aeromexico потерпел аварию в аэропорту мексиканского города Дуранго во вторник. Как заявил губернатор одноименного штата Хосе Росас Аиспуро, при взлете воздушное судно подверглось удару сильного порыва ветра, который заставил его резко снизиться и удариться о землю левым крылом, в результате отвалились два двигателя.

В результате происшествия самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 300 метров. На борту находились 97 взрослых пассажиров, двое детей и четыре члена экипажа. По словам губернатора, пострадавшие доставлены в госпитали, погибших нет. Пилот находится в тяжелом, но стабильном состоянии, он получил ранение в затылочную область.

"Самолет попал в сильный нисходящий поток в зоне осадков, его фактически прижало к земле. Это редкое метеорологическое явление", — сказал Галенко РИА Новости.

Эксперт отметил, что такое явление невозможно спрогнозировать. "В тот момент в районе аэропорта был слабый ветер у земли, но сильная грозовая деятельность", — добавил собеседник агентства.

По его словам, экипаж в такой ситуации не мог ничего предпринять, пассажиров скорее спасла невысокая скорость воздушного судна. "При взлете самолет не успел набрать очень высокую скорость, так как он был полностью загружен", — отметил Галенко.