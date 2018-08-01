ООН сообщила о гибели сотрудника МОМ в ходе атаки в Джелалабаде

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сотрудник Международной организации по миграции (МОМ) погиб, еще один был ранен в результате атаки на госучреждения на востоке Афганистана, которая произошла во вторник, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Миссии ООН по содействию Афганистану.
"Я осуждаю это чудовищное преступление, в результате которого погиб наш храбрый коллега в Джелалабаде и еще один был тяжело ранен", — приводятся в заявлении слова гендиректора МОМ Уильяма Лэйси Свинга.
Накануне в административном центре провинции Нангархар городе Джелалабаде боевики атаковали госучреждения. Нападение произошло, когда в департаменте проходило совещание, и многие сотрудники были заблокированы в здании. Атака продолжалась в течение пяти часов. В результате погибли 15 человек, столько же получили ранения.
В среду президент Афганистана Ашраф Гани провел экстренное совещание и дал указания по усилению безопасности в провинции Наргархар.