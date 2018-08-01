Порошенко собрался предъявить России очередной иск

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко планирует выдвинуть против России иск "за нанесенный ущерб в Донбассе".

По его словам, Киев больше не должен ждать "ни минуты" и должен сформулировать "консолидированные претензии" к России.

"Обратился к Кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что появление такого органа предусматривается принятым в январе законом о реинтеграции Донбасса.

Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против России. В жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В начале этого года Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.