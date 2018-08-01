Порошенко собрался предъявить России очередной иск

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко планирует выдвинуть против России иск "за нанесенный ущерб в Донбассе".
"Обратился к Кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Он добавил, что появление такого органа предусматривается принятым в январе законом о реинтеграции Донбасса.
Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против России. В жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму.
В начале этого года Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.