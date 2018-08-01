Погибшие российские журналисты поехали в ЦАР как туристы‍, сообщил МИД

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Погибшие в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) российские журналисты оформили поездку как туристическую. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, точных данных о цели их визита нет.

Ситуация находится под личным контролем главы МИД Сергея Лаврова, сотрудники министерства приложат все усилия для выяснения деталей произошедшего.

Ведомство также окажет помощь при транспортировке тел погибших россиян на родину.

Кто напал на журналистов



По данным Radio Ndeke Luka, российских журналистов, снимавших в ЦАР, по предварительным данным, документальное кино, атаковали десять человек. На Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко напали около шести часов вечера недалеко от Сибута.

"Представители сил безопасности попросили их не уезжать, потому что было уже темно. Они настояли на своем и уехали", — заявил местный чиновник Марселин Йойо.

По его словам, все злоумышленники "носили тюрбаны и говорили только по-арабски".

В миссии ООН по стабилизации в ЦАР заявили, что тела погибших россиян нашли в оставленной машине в 33 километрах к северу от Сибута.

СК возбудил уголовное дело и заявил о готовности помочь африканским правоохранителям в расследовании преступления.

Поступили неосмотрительно

Заместитель директора Института Африки РАН по науке Дмитрий Бондаренко предположил, что убийство журналистов в Центрально-Африканской Республике могло быть не связано с их профессиональной деятельностью.

"Мотивы могут быть самыми разными, но то, что ЦАР — страна, где можно погибнуть просто так, это как бы факт. Ни в коем случае до расследования исключать вероятность того, что это было ограбление, того, что их могли принять за кого-то другого, того, что они могли попасть под случайный обстрел, безусловно, нельзя", — сказал он РИА Новости.

По его словам, ситуация в Центрально-Африканской Республике остается сложной на протяжении очень многих лет.

"Единственная возможность добывать на пропитание — это с оружием в руках", — добавил эксперт.

По его мнению, нападавшие могли не знать, что в машине журналисты.

Кроме того, Бондаренко указал, что журналисты так или иначе очень неосмотрительно поступили, поехав ночью за пределы столицы без военного сопровождения.

Ограбление как мотив

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра изучения стран тропической Африки Института Африки РАН Василий Филиппов считает, что мотивом убийства журналистов могло стать ограбление.

"Для чего еще им нужны российские журналисты? Скорее всего, это банальная попытка нажиться на европейцах. Когда в стране проливается кровь, под это легко подверстать любое убийство", — отметил он.

Эксперт также усомнился, что убийство могло произойти по расовым или религиозным мотивам.

Что произошло в ЦАР

Первые данные об обнаружении в Центрально-Африканской Республике тел троих человек с пресс-картами (предположительно, выходцев из России) стали поступать накануне в районе 17:30 мск. Все трое работали там от "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Михаила Ходорковского.

В ЦУР рассказали, что журналисты снимали в республике документальное кино о жизни ЦАР, но при этом не имели аккредитации. В последний раз они выходили на связь в воскресенье.

Позже источник, знакомый с ситуацией, заявил, что у погибших были с собой просроченные удостоверения различных СМИ.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.