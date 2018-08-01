Зонты и теплый чай: как в Китае переживают период "дашу" или "большой жары"

ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости. Экстремально высокая температура установилась в ряде китайских провинций с середины июля, и в то время как Национальный метеорологический центр КНР (NMC) уже 19-й день подряд продлевает действие "желтого" уровня опасности в связи с жарой. Жители китайских городов и деревень прибегают ко всем известным традиционным и современным способам спастись от зноя.
"Зонты и вода", — ответили РИА Новости в маленьком ларьке у станции метро в Пекине на вопрос о самых популярных на сегодняшний день товарах. Вода — по понятной причине, но вот зонты для глаза россиян — довольно необычных аксессуар в солнечную погоду. Дело в том, кто китайцы очень ценят светлую кожу и всячески оберегают ее от воздействия прямых солнечных лучей, поэтому в солнечную погоду на улицах Пекина можно увидеть намного больше людей с зонтами, нежели в дождливую, когда большинство китайцев предпочитают дождевики.
"Пей побольше, мы выходим на улицу, там жарко", — сказала в лифте маленькой девочке молодая женщина, одетая в платье с длинными рукавами и шляпу с широкими полями. В руках у нее была не бутылка воды, а термос с чаем.
Иностранцы в Пекине тоже чувствуют себя крайне некомфортно, стараются не выходить из помещений и перемещаться по возможности на автомобилях, и только жители жарких стран, находясь в китайской столице в эти дни, особо не жалуются и не страдают.
"Сегодня я почувствовал себя как в Дели: у нас летом так же жарко. Не могу сказать, что мне очень комфортно в такой температуре, но она мне не доставляет никаких проблем и неудобств", — сказал журналист из Индии.
В кофе и ресторанах люди предпочитают покупать холодные напитки, салаты, фрукты, мороженное. Для уличных торговцев фруктами это особо прибыльный период для продажи арбузов, ананасов, сочных персиков, винограда. Небольшие тележки с очищенными фруктами в пластиковых коробках перемещаются с одной улицы на другую и становятся главными местами скопления покупателей, особенно в обеденный перерыв.
Тем не менее, поток туристов в Пекин не снижается: в период летних каникул и жители Китая, и иностранцы хотят посетить главные туристические места китайской столицы, очередь к которым не заканчивается с утра до вечера.
Власти в связи с жарой распорядились приостановить работы на некоторых строительных объектах. Школам и детским садам, государственным и частным учреждениям рекомендовано отменить все мероприятия на открытом воздухе, также рекомендуется уделять повышенное внимание к своему здоровью людям старшего возраста, тем, кто страдает болезнями сердца, головными болями. При этом пока еще не появлялось сообщений о погибших или пострадавших от жары.