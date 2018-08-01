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Зонты и теплый чай: как в Китае переживают период "дашу" или "большой жары"

(обновлено: 12:01 01.08.2018)
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© AFP 2018 / Nicolas AsfouriХостесс подают чай. Архивное фотоХостесс подают чай. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri

ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости. Экстремально высокая температура установилась в ряде китайских провинций с середины июля, и в то время как Национальный метеорологический центр КНР (NMC) уже 19-й день подряд продлевает действие "желтого" уровня опасности в связи с жарой. Жители китайских городов и деревень прибегают ко всем известным традиционным и современным способам спастись от зноя.

Празднование Нового года по лунному календарю в Янгоне, Мьянма. Архивное фото
© AP Photo / Thein Zaw
Китайский мир состоялся
В конце июля в Китае наступил период "дашу" или же "большой жары", который считается самым жарким временем в году. Самые высокие температуры установились в северных и северо-восточных регионах страны, которые обычно считаются наиболее холодными. Помимо Пекина, где температура достигает 36 градусов по Цельсию, сильнее других страдают провинция Хэбэй, Ляонин, автономный район Внутренняя Монголия, города центрального подчинения Тяньцзинь и Чунцин. При этом во Внутренней Монголии, провинции Цзянси и Ляонин температура достигает отметки 37-39 градусов по Цельсию.

"Зонты и вода", — ответили РИА Новости в маленьком ларьке у станции метро в Пекине на вопрос о самых популярных на сегодняшний день товарах. Вода — по понятной причине, но вот зонты для глаза россиян — довольно необычных аксессуар в солнечную погоду. Дело в том, кто китайцы очень ценят светлую кожу и всячески оберегают ее от воздействия прямых солнечных лучей, поэтому в солнечную погоду на улицах Пекина можно увидеть намного больше людей с зонтами, нежели в дождливую, когда большинство китайцев предпочитают дождевики.

"Пей побольше, мы выходим на улицу, там жарко", — сказала в лифте маленькой девочке молодая женщина, одетая в платье с длинными рукавами и шляпу с широкими полями. В руках у нее была не бутылка воды, а термос с чаем.

Провинция Цинхай
© РИА Новости / Анастасия Егорова
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На вопрос корреспондента РИА Новости о том, не жарко ли ей в такой одежде и что от жары пьет ребенок, она, улыбнувшись, сказала: "Не хочу, чтобы кожа стала черной, но это платье из легкой ткани, такие мы в Китае носим уже много лет. Тебе тоже такое нужно, береги кожу. Дочка пьет теплый чай, чтобы не заболеть. В такую жару легко заболеть: на улице жарко до смерти, дома кондиционер — для ребенка опасно".

Иностранцы в Пекине тоже чувствуют себя крайне некомфортно, стараются не выходить из помещений и перемещаться по возможности на автомобилях, и только жители жарких стран, находясь в китайской столице в эти дни, особо не жалуются и не страдают.

"Сегодня я почувствовал себя как в Дели: у нас летом так же жарко. Не могу сказать, что мне очень комфортно в такой температуре, но она мне не доставляет никаких проблем и неудобств", — сказал журналист из Индии.

В кофе и ресторанах люди предпочитают покупать холодные напитки, салаты, фрукты, мороженное. Для уличных торговцев фруктами это особо прибыльный период для продажи арбузов, ананасов, сочных персиков, винограда. Небольшие тележки с очищенными фруктами в пластиковых коробках перемещаются с одной улицы на другую и становятся главными местами скопления покупателей, особенно в обеденный перерыв.

Празднование Китайского нового года в Храме Земли в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Как грибы после дождя на остановках, возле станций метро, в переходах, возле крупных магазинов, достопримечательностей появляются продавцы воды, очков и шляп — упустить выгоду, предоставленную погодой, никак нельзя.

Тем не менее, поток туристов в Пекин не снижается: в период летних каникул и жители Китая, и иностранцы хотят посетить главные туристические места китайской столицы, очередь к которым не заканчивается с утра до вечера.

Власти в связи с жарой распорядились приостановить работы на некоторых строительных объектах. Школам и детским садам, государственным и частным учреждениям рекомендовано отменить все мероприятия на открытом воздухе, также рекомендуется уделять повышенное внимание к своему здоровью людям старшего возраста, тем, кто страдает болезнями сердца, головными болями. При этом пока еще не появлялось сообщений о погибших или пострадавших от жары.

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