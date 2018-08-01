Более 80% опрошенных граждан Грузии выступают за вступление в ЕС

ТБИЛИСИ, 1 авг – РИА Новости. Более 80% граждан Грузии поддерживают членство страны в Евросоюзе, а 75% выступают за интеграцию в НАТО, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Американским национальным демократическим институтом (NDI).

Социологическое исследование проводилось с 23 июня по 8 июля, в нем приняли участие более 2,4 тысячи человек.

Согласно обнародованным данным, более 80% граждан Грузии — за членство страны в ЕС, 75% — за интеграцию в НАТО, и только 12% граждан считают членство Грузии в ЕС неприемлемым. Как отмечает институт, это самый высокий показатель положительных ответов на данный вопрос за последние годы.

По данным исследования, опубликованным в начале года, за членство в ЕС выступили 72% опрошенных, за вступление в НАТО — 64%.

Главными внешнеполитическими приоритетами грузинские власти называют членство в НАТО и Евросоюзе. Грузия в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, в марте 2017 года граждане страны получили возможность безвизового въезда в страны Шенгенской зоны.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.