Лавров может встретиться с Помпео на полях встречи глав МИД АСЕАН

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров может встретиться с госсекретарем США Майком Помпео на полях встречи глав МИД АСЕАН в Сингапуре, сообщает МИД РФ.

"На полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН прорабатывается возможность организации двусторонних встреч Сергея Викторовича Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Австралии, Камбоджи, Лаоса, КНР, Республики Корея, Сингапура, США", — говорится в сообщении.