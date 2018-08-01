Адвокаты Януковича по делу о госизмене покинули заседание суда

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Судебные прения сторон по делу о госизмене против бывшего президента Украины Виктора Януковича начались в среду в Оболонском районном суде Киева, защита выступила против.

Ранее суд назначил прения сторон по делу Януковича на 30 и 31 июля, а также 1 августа как запасную дату. Однако в понедельник и вторник прения так и не начались. Адвокат экс-президента Виталий Сердюк во вторник попросил вернуться к стадии допроса свидетелей, однако суд отказался. Сердюк покинул заседание, а суд поручил центру бесплатной правовой помощи назначить Януковичу нового госадвоката. Позднее в процесс вступил еще один частный адвокат бывшего главы государства Александр Байдык, а также бесплатный госадвокат.

"Слово для участия в прениях предоставляется прокурору", — заявил председательствующий по делу судья Владислав Девятко.

После этого прокурор Руслан Кравченко начал выступать с речью. Однако адвокаты Януковича протестовали против начала судебных прений. Несмотря на это, прокурор продолжил выступление. В знак протеста адвокаты покинули зал судебных заседаний.

Суд объявил перерыв до 14.00 (совпадает с мск) и поручил центру бесплатной правовой помощи обеспечить участие защиты в судебном процессе. По словам Девятко, центр должен предоставить нового госадвоката Януковичу или обеспечить участие назначенного ранее защитника.