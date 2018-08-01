МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вскоре может покинуть посольство Эквадора в Великобритании из-за проблем со здоровьем, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По информации агентства, состояние здоровья Ассанжа в последнее время ухудшилось, поэтому в ближайшие недели он может "положить конец своей добровольной изоляции в посольстве".

Ранее президент Эквадора Ленин Морено в интервью испанской газете El País сообщил, что хочет найти выход из ситуации с Ассанжем "без проблем для своей страны", для чего проводятся консультации с британскими властями и с представителями основателя WikiLeaks. В свою очередь, глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил в интервью испанскому изданию ABC о необходимости решить ситуацию с Ассанжем, отметив, что тот не может вечно находиться в убежище.

Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.