Миссия ООН в ЦАР поможет в расследовании гибели российских журналистов

ПАРИЖ, 1 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) поможет местным полицейским в расследовании гибели российских журналистов, сообщил РИА Новости представитель миссии Владимир Монтейро.

"MINUSCA направит группу полицейских, которые присоединятся к центральноафриканской полиции, которая уже ведет расследование", — сказал собеседник агентства.

МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В настоящий момент, по данным ведомства, их тела уже доставлены в столицу республики Банги. После источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что редакционные удостоверения убитых российских граждан были просрочены. СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье "убийство".

Миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) подтвердила обнаружение трех погибших, тела были обнаружены в оставленной машине в 33 километрах к северу от города Сибута.

Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года. Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака". По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.