Лидер ИГ* на севере Афганистана и более 150 боевиков сдались властям

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Лидер террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) на севере Афганистана и более 150 боевиков сдались силам безопасности страны в провинции Джаузджан, сообщает телеканал TOLOnews.

Согласно данным национальной армии, силам безопасности сдался местный лидер боевиков Молави Хабибурраман, его "заместитель" и еще 152 боевика.

В июне российский посол в Кабуле Александр Мантыцкий заявил РИА Новости, что присутствие боевиков ИГ* на севере Афганистана представляет серьезную опасность для Центральной Азии. По его словам, подобная ситуация особенно проявилась после поражения ИГ* в Сирии и Ираке, следствием чего стал "переток" боевиков на север Афганистана.

*Террористическая организация, запрещенная в России