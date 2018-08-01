В ЛНР рассказали об обстрелах со стороны силовиков в июле

ЛУГАНСК, 1 авг — РИА Новости. Украинские силовики 52 раза обстреляли самопровозглашенную Луганскую народную республику за минувший месяц с момента объявления очередного перемирия в Донбассе, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее контактная группа согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.

"Всего за период "хлебного" перемирия с 1 июля по 1 августа Представительством ЛНР в СЦКК по данным Народной милиции ЛНР зафиксировано 52 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ по территории Луганской народной республики", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

По данным СЦКК, при обстреле ЛНР украинские силовики использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Всего по данным ведомства, по территории республики было выпущено порядка около 830 снарядов, мин и гранат.

"Разрушений, жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано", — говорится в сообщении.

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