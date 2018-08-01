Правящая партия Зимбабве получила большинство в нижней палате парламента

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам прошедших в понедельник выборов, сообщает газета Herald со ссылкой на избирательную комиссию.
В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших в стране в понедельник выборов, жалоб от кандидатов и политических партий не поступало.