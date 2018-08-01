Правящая партия Зимбабве получила большинство в нижней палате парламента

Жители Зимбабве в очереди на избирательный участок в городе Квекве. 30 июля 2018

Жители Зимбабве в очереди на избирательный участок в городе Квекве. 30 июля 2018

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам прошедших в понедельник выборов, сообщает газета Herald со ссылкой на избирательную комиссию.

По данным избиркома, правящая партия, которую возглавляет действующий президент страны Эммерсон Мнангагва, получила 109 мест в законодательном органе, оппозиционный альянс " Движение за демократические перемены " – 41 место, "Национальный патриотический фронт" (NPF) – одно место, еще одно отдано независимому кандидату. Комиссии предстоит сообщить, какая партия займет еще 58 кресел.

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших в стране в понедельник выборов, жалоб от кандидатов и политических партий не поступало.