В Ереване 17 августа пройдет митинг в честь 100 дней премьерства Пашиняна

ЕРЕВАН, 1 авг — РИА Новости. Глава армянского правительства Никол Пашинян сообщил в среду, что 17 августа на Площади Республики в Ереване пройдет митинг по случаю 100 дней его премьерства.

"Я приглашаю всех 17 августа в 18.30 (17.30 мск) на Площадь Республики на митинг, во время которого состоится важнейший разговор. Формальный повод — 100 дней со дня моего избрания на пост премьер-министра", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

По его словам, в ходе митинга будут обсуждены проделанные и планируемые шаги правительства по обеспечению скачкообразного развития Армении, преодолению стоящих перед страной вызовов.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА объявила себя оппозиционной силой.