Афины считают пессимистичными долгосрочные оценки МВФ о ситуации в Греции

АФИНЫ, 1 авг — РИА Новости. Представитель Греции в совете директоров Международного валютного фонда Михалис Псалидопулос заявил, что считает слишком пессимистичными долгосрочные оценки в докладе МВФ об устойчивости греческого долга.

Фонд опубликовал во вторник доклад, в котором высоко оценил реформы в Греции, отметил возвращение греческой экономики к росту, заявил, что не видит проблем в среднесрочной перспективе, но обеспокоен долгосрочными перспективами экономики из-за большого внешнего долга.

Возражения греческого представителя в основном касались вопроса о долгосрочной устойчивости долга, а также требований Фонда по минимальной заработной плате и коллективных трудовых договорах, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

"В докладе недооценивается влияние ряда фискальных и структурных реформ, уделяется больше внимания задержкам, слабостям и тому, что не было реализовано, игнорируются экономические последствия 450 законодательных актов за последние три года", — сказал Псалидопулос, излагая позицию Греции на совете директоров МВФ.

Он сослался на "возвращение Греции к условиям макроэкономической и налоговой стабильности" и особо отметил "большую бюджетную корректировку", высокий первичный профицит.

Большие профициты и высокие темпы роста экономики являются двумя факторами, лежащими в основе сомнений МВФ относительно долгосрочной устойчивости долга, пишет агентство.

Псалидопулос не считает доклад Фонда "сбалансированным", полагая, что МВФ слишком сильно фокусируется на ряде вопросов, игнорируя при этом "общую картину".

"В докладе можно было бы принять более сбалансированный тон в отношении достижений и их возможном влиянии на долгосрочный рост", — полагает он.

"Власти Греции сожалеют о том, что в докладе не полностью признается прогресс и не отражается влияние самых широких реформ на долгосрочный потенциал роста экономики", — заявил представитель Греции.