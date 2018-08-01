В Сети появилось видео с места падения самолета в Мексике

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео с места падения пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico. Кадры публикует Noticas Mexico TV.

Воздушное судно потерпело аварию сразу после взлета. На борту лайнера находились 103 человека. В результате инцидента никто не погиб.

Самолет Embraer 190, находившийся в эксплуатации примерно 10 лет, потерпел аварию в аэропорту города Дуранго, направляясь в Мехико. Из-за бури и сильного ветра взлет самолета был затруднен, экипаж попытался остановить взлет, самолет тут же сел и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Большая часть пассажиров и члены экипажа, несмотря на возникший пожар, смогли самостоятельно покинуть судно.

Se habla se 80 lesionados tras desplome de avión #Aeromexico en #Durango el equipo es un Embraer 190 en ruta México-Durango pic.twitter.com/e5367F10vc — Azucena Uresti (@azucenau) 31 июля 2018 г.

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