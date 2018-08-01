Малайзия создаст комитет по делу MH370 для решения о наказании диспетчеров

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Власти Малайзии создадут внутренний комитет для принятия решения о действиях в отношении авиадиспетчеров, которые дежурили в международном аэропорту Куала-Лумпура (KLIA) в день пропажи рейса MH370 четыре года назад, сообщает издание Straits Times со ссылкой на заявление министра транспорта Малайзии.

"В докладе о MH370 говорится, что имело место нарушение стандартных рабочих процедур, поэтому должны быть приняты меры. Тем не менее, это осложняется тем, что в то время авиадиспетчеры находились под управлением Департамента гражданской авиации (DCA), но теперь они находятся под управлением гражданской авиации Малайзии (CAAM)", — заявил министр, добавив, что власти дождутся решения внутренней комиссии.

Как отмечает издание, председатель CAAM Азхаруддин Абд Рахман, который в 2014 году был генеральным директором DCA, уже заявил, что покидает свой нынешний пост.

Ранее сообщалось, что 30 июля малайзийская государственная комиссия по расследованию исчезновения рейса МН370 опубликовала доклад, в котором сообщила, что окончательно определить причины исчезновения авиалайнера пока не удалось. Также неизвестным остается местонахождение основной части обломков лайнера.

Доклад раскритиковал работу наземных служб контроля Вьетнама и Малайзии, которые, по мнению комиссии, совершили ряд ошибок при поддержании связи с самолетом. Эти ошибки, согласно выводам комиссии, способствовали позднему обнаружению изменения курса лайнера, который внезапно отклонился от маршрута и совершил разворот в сторону Индийского океана.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.