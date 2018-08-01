В Мексике назвали причину крушения самолета

МЕХИКО, 1 авг – РИА Новости. Причиной аварии самолета компании Aeromexico в аэропорту города Дуранго во вторник стал резкий порыв ветра, сообщил губернатор одноименного штата Хосе Росас Аиспуро.

"При взлете самолет подвергся удару сильного порыва ветра, который заставил его резко снизиться и удариться о землю левым крылом, в результате чего отвалились два двигателя", – сказал Аиспуро на пресс-конференции, транслировавшейся в социальных сетях.

В результате происшествия самолет Embraer 190 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 300 метров.

На борту самолета находились 97 взрослых пассажиров, двое детей и четыре члена экипажа. По словам губернатора, пострадавшие были доставлены в различные госпитали, погибших нет. Среди раненых пилот находится в тяжелом, но стабильном состоянии, он получил ранение в затылочную область.

Всего в госпиталях остаются 49 пострадавших. "Но мы думаем, что в ближайшие часы многие их них уже будут выписаны и смогут отправиться домой", — отметил Аиспуро. Он также добавил, что сейчас в аэропорту Дуранго разворачивает свою работу команда Aeromexico, которая оказывает помощь пассажирами и их родственникам.