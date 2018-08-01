Число пострадавших при столкновении поездов в Перу превысило 30 человек

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении двух туристических поездов в районе Мачу-Пикчу в Перу достигло 31 человека, сообщает местная радиостанция RPP.

Ранее сообщалось о 23 пострадавших, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии, россиян среди них нет.

По данным радиостанции, инцидент произошел около 10.00 по местному времени (18.00 мск) на пути из города Ольянтайтамбо в Мачу-Пикчу. Спасательные службы эвакуируют пострадавших в местные больницы.

Ранее сообщалось, что местные власти опровергли данные, что причиной столкновения стал протест местных жителей, перекрывших пути, в результате чего один поезд не смог отправиться от станции, и в него врезался следующий состав. По версии властей, дорогу перекрыли как раз туристы, которые добрались до станции на автотранспорте ради экономии денег и не могли достать билеты на продолжение пути к Мачу-Пикчу по железной дороге.

Поток туристов в Мачу-Пикчу, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 года, постоянно растет. В 2016 году древний город посетили 1,4 миллиона человек.