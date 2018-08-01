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Лавров заявил о беспокойстве России из-за ситуации в Армении

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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фотоМинистр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. События в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Генсек ОДКБ не просил организацию помочь в ситуации с обвинениями в Армении

Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности Армении, подчеркнул министр.

"Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения", — сказал он.

Глава МИД выразил надежду, что ситуация "все-таки пойдет по конструктивному пути".

Лавров напомнил, что, когда был политический кризис в Армении в мае, в Москве "с большим удовлетворением отмечали", что он был решен путем компромисса и при участии всех ведущих партий этой страны. В России надеялись, что с опорой на такой подход "все политические силы", и главное, новое армянское руководство будет и дальше "продвигать объединительные подходы, укреплять национальное согласия", заметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Арест Роберта Кочаряна

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости
МИД ответил на требование Армении сменить генсека ОДКБ
Суд в Ереване арестовал в минувшую пятницу экс-президента Армении Роберта Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, сообщил журналистам его адвокат Арам Орбелян.

Согласно принятой в Армении процедуре, суд по ходатайству следствия принимает решение о двухмесячном аресте.

В минувший четверг Специальная следственная служба предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Сам Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Дело возбуждено по статье "Свержение конституционного строя".

Хачатуров заявил, что не признаёт свою вину.

Как сообщил РИА Новости адвокат Мигран Погосян, генсек ОДКБ, отпущенный судом под залог, находится в республике.

"В данный момент Хачатуров находится в Армении", — сказал Погосян. Он добавил, что пока нет окончательного мнения об обжаловании решения суда. "Окончательного мнения по этому вопросу пока нет, но по всей видимости, мы сделаем это", — отметил адвокат.

"Настроение хорошее, что называется — боевое"

Находящийся под арестом бывший президент Армении Роберт Кочарян чувствует себя хорошо и продолжает ежедневно тренироваться, заявил РИА Новости руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян.

"Президент Кочарян чувствует себя хорошо. Он продолжает ежедневные спортивные тренировки. Настроение хорошее, что называется — боевое", — сказал Согомонян.

По его словам, среди прочего Кочарян планирует продолжить работу над автобиографической книгой.

Беспорядки в Армении

Флаги стран ОДКБ. Архивное фото
© РИА Новости / Амир Исаев
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Пост генсека ОДКБ останется за представителем Армении до 1 января 2020 года
В феврале 2008 года сторонники Левона Тер-Петросяна не признали итогов президентских выборов, объявленных Центризбиркомом, и начали круглосуточный митинг на площади Свободы в центре Еревана. Утром 1 марта 2008 года Внутренние войска и бойцы спецподразделений разогнали митинг оппозиции в Ереване. Жертвами столкновений стали 8 демонстрантов и 2 служащих внутренних войск.

По факту гибели 10 человек было возбуждено уголовное дело. Создавались многочисленные комиссии, однако по сей день никто к ответственности так и не привлечен.

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