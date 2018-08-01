При падении самолета в Мексике никто не погиб

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Погибших в результате крушения самолета авиакомпании Aeromexico в Мексике нет. Соответствующую информацию распространил губернатор штата Дуранго Хосе Росс Аиспуро.

"Подтверждается, что не было погибших в инциденте с рейсом AM2431", — заявил чиновник в Twitter.

Большая часть пассажиров, согласно сообщениям работающих на месте авиационного происшествия журналистов, самостоятельно покинула разрушенное воздушное судно.

В компании Aeromexico подтвердили, что погибших нет. "К настоящему моменту у нас нет никаких сведений о погибших", — гласит сообщение в Twitter.

В министерстве здравоохранения штата Дуранго, в свою очередь, сообщили, что в результате падения самолета ранены 18 человек. Все они госпитализированы, врачи оказывают требуемую помощь.

Упал после взлета

Воздушное судно потерпело аварию после взлета. Компания Aeromexico на своей странице в Twitter сообщила, что речь идет о самолете Embraer 190, выполнявшего рейс 2431 из Дуранго в Мехико.

По данным El Periodico, самолет упал через пять минут после взлета.

На борту воздушного судна, согласно уточненной информации, находился 101 человек: 97 пассажиров и четыре члена экипажа.

Аэропорт в Дуранго временно приостановил работу, сообщила управляющая компания OMA Aeropuertos.

"Управление гражданской авиации выпустило уведомление о прекращении воздушных операций в аэропорту Дуранго", — гласит запись в Twitter.

Причина аварии

Самолёт упал из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила компания OMA Aeropuertos, управляющая аэропортами в этой части страны.

"Инцидент произошел, по предварительной версии, из-за неблагоприятных климатических условий", — написал представитель компании в официальном микроблоге в Twitter.

Президентское поручение

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поручил федеральным ведомствам подключиться к ситуации с падением самолета авиакомпании Aeromexico.

"Я дал поручения министерству обороны, службе гражданской обороны и министерству связи и транспорта помогать в ситуации в случае с воздушным происшествием в Дуранго", — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.

Embraer 190

Самолет Embraer 190 (в классификации IATA — E-90) — гражданский среднемагистральный пассажирский самолет для перевозок средней дальности. Производитель — Embraer (Empresa Brasileira de Aeronautica) S.A. (Бразилия). Embraer 190 относится к новейшему семейству самолетов Embraer.

Работы над Embraer 190 были начаты в 1998 году. Впервые самолет был представлен 11 февраля 1999 года и показан в июне 1999 года на Парижской авиавыставке. Первый полет состоялся 12 марта 2004 года. Сертификат был получен в 2005 году. Производство и эксплуатация Embraer 190 начались в 2006 году.

На рынке Embraer 190 конкурируют с самолетами Boeing 717-200, Boeing 737-600, Airbus A318 и Airbus A319.