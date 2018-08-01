При падении самолета в Мексике никто не погиб

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Погибших в результате крушения самолета авиакомпании Aeromexico в Мексике нет. Соответствующую информацию распространил губернатор штата Дуранго Хосе Росс Аиспуро.
"Подтверждается, что не было погибших в инциденте с рейсом AM2431", — заявил чиновник в Twitter.
Большая часть пассажиров, согласно сообщениям работающих на месте авиационного происшествия журналистов, самостоятельно покинула разрушенное воздушное судно.
В компании Aeromexico подтвердили, что погибших нет. "К настоящему моменту у нас нет никаких сведений о погибших", — гласит сообщение в Twitter.
В министерстве здравоохранения штата Дуранго, в свою очередь, сообщили, что в результате падения самолета ранены 18 человек. Все они госпитализированы, врачи оказывают требуемую помощь.
Упал после взлета
По данным El Periodico, самолет упал через пять минут после взлета.
На борту воздушного судна, согласно уточненной информации, находился 101 человек: 97 пассажиров и четыре члена экипажа.
Аэропорт в Дуранго временно приостановил работу, сообщила управляющая компания OMA Aeropuertos.
"Управление гражданской авиации выпустило уведомление о прекращении воздушных операций в аэропорту Дуранго", — гласит запись в Twitter.
Причина аварии
Самолёт упал из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила компания OMA Aeropuertos, управляющая аэропортами в этой части страны.
"Инцидент произошел, по предварительной версии, из-за неблагоприятных климатических условий", — написал представитель компании в официальном микроблоге в Twitter.
Президентское поручение
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поручил федеральным ведомствам подключиться к ситуации с падением самолета авиакомпании Aeromexico.
"Я дал поручения министерству обороны, службе гражданской обороны и министерству связи и транспорта помогать в ситуации в случае с воздушным происшествием в Дуранго", — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.
Embraer 190
Работы над Embraer 190 были начаты в 1998 году. Впервые самолет был представлен 11 февраля 1999 года и показан в июне 1999 года на Парижской авиавыставке. Первый полет состоялся 12 марта 2004 года. Сертификат был получен в 2005 году. Производство и эксплуатация Embraer 190 начались в 2006 году.
На рынке Embraer 190 конкурируют с самолетами Boeing 717-200, Boeing 737-600, Airbus A318 и Airbus A319.