США прервали неудачный запуск баллистической ракеты Minuteman III

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. ВВС США прервали испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, запущенной с базы Ванденберг на юге штата Калифорния из-за аномалии, сообщает местное издание Lompoc Record со ссылкой на заявление ВВС США.

Ранее сообщалось, что 26 апреля ВВС США провели первый в 2018 году успешный запуск ракеты Minuteman III.

Как сообщает издание, запуск ракеты был запланирован на вторник между 00.01 ночи и 6.01 утра по местному времени (10.01 и 16.01 мск). ВВС сообщили, что "благополучно прервали" испытание в 04.42 (14.42 мск), причиной чему стала "аномалия, которая может включать в себя любое непредвиденное событие во время теста".

"Поскольку аномалии могут возникать из-за многих факторов, связанных с самой операционной платформой или измерительным оборудованием, для выявления причины (аномалии — ред.) необходим тщательный анализ… Для изучения причины формируется аналитическая группа", — говорится в заявлении Командования глобальных ударов ВВС США.

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства "Минитмен" изначально предназначались для ядерного сдерживания во время "холодной войны" с СССР. В настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.