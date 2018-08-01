Представители НКО обеспокоены действиями арабской коалиции в Йемене

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Международные и неправительственные организации обеспокоены возможным ухудшением гуманитарной ситуации в Йемене в связи с наступлением сил коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Во вторник ситуацию в этой арабской стране они обсудили с представителями госдепартамента США, сообщает пресс-служба ведомства.

"Представители (организаций — ред.) выразили обеспокоенность в связи с операциями коалиции в провинции Ходейда и предупредили, что наступление окажет пагубное воздействие на гражданское население", — говорится в сообщении госдепартамента.

Кроме того, представители НКО также подчеркнули необходимость того, чтобы все стороны конфликта разрешили поставщикам гуманитарной помощи проводить гуманитарные акции, которые носят нейтральный и непредвзятый характер, во всех районах Йемена.

В связи с этим на встрече обсуждалась важность сохранения доступа гуманитарных организаций к портам Красного моря (Ходейда и Салифа), а также к дорогам внутри страны.

Во встрече со стороны госдепартамента принимали участие заместитель госсекретаря Джон Салливан и администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин. Заместитель госсекретаря "подтвердил поддержку правительством США усилий спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса по продвижению дипломатического решения, которое позволит избежать дальнейшей эскалации и возобновить переговоры".

Ситуация в Йемене

Войска на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади при поддержке арабской коалиции уже долгое время продолжают сражение с хуситами за провинцию Ходейду, где находится стратегически важный город-порт на Красном море, через который поступает вся гуманитарная помощь в северный Йемен, который находится под контролем хуситов.

Коалиция настаивает на передаче порта и города под международный контроль для прекращения бомбардировок, но мятежники отказываются сделать это. В минувшее воскресенье они обвинили коалицию в нанесении более полусотни воздушных ударов по жизненно важным объектам инфраструктуры в Йемене, в том числе по объектам водоснабжения в городе Ходейде.

Представитель генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс после очередных переговоров с хуситами на прошлой неделе, во время которых он пытался убедить их оставить Ходейду, чтобы возобновить мирные переговоры, покинул столицу Сану, не дав никаких комментариев журналистам.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.