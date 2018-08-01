ЛОНДОН, 1 авг – РИА Новости. Поспешное кремирование отравленной в Эймсбери британки Дон Стерджес подтверждает, что британские власти продолжают уничтожать улики, связанные с "делом Скрипалей", заявил РИА Новости источник в посольстве РФ.

"Поспешное кремирование Стерджес исключает любую возможность дальнейших следственных действий в случае, если, допустим, возникнут новые обстоятельства дела, которые потребует повторного анализа или перепроверки первичных данных о причинах смерти британской гражданки. Это не может не вызывать беспокойства, поскольку британские власти продолжают сохранять активную линию на уничтожение любых важных вещественных доказательств, так или иначе связываемых ими же самими с отравлением семьи Скрипалей в Солсбери", — заявил источник.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Вскоре после этого пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули. Лондон обвиняет власти РФ в отравлении Скрипалей, Москва это категорически отрицает.

Как ранее сообщало британское министерство экологии, две морские свинки погибли от жажды в оцепленном полицией доме экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в британском Солсбери. По данным британских властей, кот Скрипаля по кличке Нэш ван Дрейк был найден в стрессовом состоянии, его также пришлось усыпить. Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила о двух живших у Скрипалей кошках. Судьба, возможно, сбежавшего из дома животного пока неизвестна.

Как ранее заявлял представитель посольства РФ в Лондоне, складывается впечатление, что домашние животные Сергея Скрипаля могли быть уничтожены как "неудобные улики". В посольстве отмечали, что, по словам племянницы Скрипаля, в доме было две кошки, а не одна, и местонахождение второй остается неизвестным.