При падении самолета в Мексике никто не погиб

МЕХИКО, 1 авг – РИА Новости. Погибших в результате падения самолета авиакомпании Aeromexico в Мексике нет, сообщил во вторник губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро.

"Подтверждается, что не было погибших в инциденте с рейсом AM2431. Сейчас там находится часть кабинета (штата) во главе с координатором Росарио Кастро, чтобы оказать помощь раненым и сотрудничать с властями аэропорта", — написал Аиспуро в своем микроблоге в Twitter.

Согласно данным министерства здравоохранения штата, раненрия в результате инцидента получили 18 человек.

"В госпиталь Дуранго доставлены 18 пострадавших в результате аварии самолета рядом с международным аэропортом имени Гуадалупе ВикторииЭ, — пишет минздрав в своем микроблоге в Twitter.

По данным находящихся на месте аварии журналистов, большая часть пассажиров покинула салон самолета самостоятельно.

Причиной аварии самолета компании Aeromexico в мексиканском штате Дуранго могли стать погодные условия, сообщила во вторник компания OMA Aeropuertos, управляющая аэропортами в этой части страны.

"Инцидент произошел, по предварительной версии, из-за неблагоприятных климатических условий", — написала компания в своем микроблоге в Twitter.

#OMAInforma #AeropuertoDurango el accidente se produjo según versiones preliminares, por condiciones climatológicas adversas. — OMA Aeropuertos (@OMAeropuertos) 31 июля 2018 г.

​Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поручил федеральным ведомствам подключиться к ситуации с падением самолета авиакомпании Aeromexico.

"Я дал поручения министерству обороны, службе гражданской обороны и министерству связи и транспорта помогать в ситуации в случае с воздушным происшествием в Дуранго. Молюсь, чтобы с экипажем и пассажирами все было хорошо", — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.

Oh no! An #Aeromexico Regional airplane crashed shortly after takeoff from Guadalupe Victoria Airport and was headed to Mexico City Intl. Airport. Details still coming but this is a pic of the incident. pic.twitter.com/seSbmFhZGn — Damon Lane (@KOCOdamonlane) 31 июля 2018 г.

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