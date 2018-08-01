Мексиканские СМИ сообщили о крушении самолета с около ста пассажирами

МОСКВА/МЕХИКО, 1 авг — РИА Новости. СМИ сообщают о крушении самолета авиакомпании Aeroméxico в штате Дуранго в Мексике, компания заявила, что проверяет информацию.

"Aeroméxico осведомлена об инциденте в Дуранго и работает, чтобы проверить информацию и получить детали", — заявила компания в Twitter.

Издание En Cambio Diario сообщает, что самолет авиакомпании потерпел крушение. По данным издания, на борту находились около ста человек.

Издание Sol de Durango сообщает, что авария произошла в 16.00 местного времени (00.00 мск) через пять минут после взлета самолета из аэропорта города Дуранго, расположенного в 40 минутах от центра города.