Старики-работники: все больше пенсионеров предпочитают труд отдыху

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Германские левые бьют тревогу: в стране значительно выросло число работающих пенсионеров — тех, кто старше 65-ти. Оппозиционные политики объясняют это материальными трудностями граждан преклонного возраста и требуют изменения пенсионных законов. Однако то же самое наблюдается во всем мире. И дело тут совсем не в личных финансовых проблемах.

"Им просто не хватает денег"

Все больше и больше немцев, достигнув пенсионного возраста, продолжают работать. Причина проста — им не хватает денег, заявила депутат от партии левых Сабина Циммерман.

И привела данные Федерального агентства занятости (BA). В 2003 году в частном малом бизнесе в Германии трудились в основном граждане в возрасте от 35 до 40 лет — почти 688 тысяч человек. Сейчас картина изменилась: за 14 лет число пожилых людей в этой сфере выросло вдвое — с 587 тысяч до 1,1 миллиона.

Депутат потребовала от правительства отмены пенсионной реформы, предполагающей к 2030 году повышение возраста выхода на покой с 65 до 67 лет — одинаково для мужчин и женщин. А также увеличения пенсионных пособий более чем наполовину.

Действительно, опросы показывают, что многих немцев пугает перспектива доживать остаток дней только на выплаты по старости. Однако доля работников пенсионного возраста увеличивается во всем Европейском союзе. И связано это не только с размером пособий.

Предпочитают работать

Пожилые предпочитают работать, а не отдыхать, как правило, в развитых или быстроразвивающихся странах. Об этом говорят данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Так, с начала нулевых в Канаде, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландах число работников старше 65-ти удвоилось. В Германии и того больше — в три с лишним раза. Почти не изменился этот показатель в Польше. И лишь в нескольких странах — Мексике, Словении, Турции и Португалии — отрицательная динамика.

В подавляющем большинстве государств, где ОЭСР ведет мониторинг (а это более полусотни стран), пожилых, сохраняющих трудовую активность, с 2000 года заметно прибавилось, в среднем в полтора раза.

Безусловный лидер — Исландия, там больше половины граждан в возрасте 65-69 лет предпочитают работать. Почти столько же — в Индонезии. Дальше следуют Южная Корея и Япония. В Новой Зеландии, где вообще нет единого установленного законом возраста выхода на пенсию, этот показатель составляет 42,6 процента. В США каждый третий пенсионер трудоустроен.

© Инфографика Топ-25 стран с самой большой долей людей 65-69 лет, продолжающих работать © Инфографика Топ-25 стран с самой большой долей людей 65-69 лет, продолжающих работать

Не хлебом единым

Социологи обращают внимание и на национально-этнический фактор. Скажем, в Европе повышение пенсионного возраста повсеместно сопровождалось протестами, а в Азии перемены восприняли спокойно.

Выбор — работать или отдыхать — определяется целым рядом обстоятельств: от потребности в дополнительном доходе до желания сохранить хорошую физическую форму и продлить активную фазу жизни. При этом действуют и такие неэкономические мотивы, как, например, страх одиночества.

Утверждать, что пожилых заставляют трудиться исключительно финансовые проблемы, конечно же, нельзя, убежден научный руководитель лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Валерий Елизаров. Он приводит в пример Исландию — страну, где построен "социализм шведского типа", то есть с высокой социальной защищенностью населения. Однако именно там 56 процентов пенсионеров предпочитают не жить на пособие по старости, а работать.

"Во-первых, в большинстве стран в последние годы возраст ухода на покой повысился. Многие пенсионеры и прежде продолжали трудиться, просто теперь эта планка поднялась. Во-вторых, растет продолжительность жизни и, соответственно, увеличивается трудоспособный период. А иметь, помимо пенсии, дополнительный заработок не откажется никто — необязательно для этого испытывать материальные трудности", — говорит эксперт.

Свое дело

Есть и еще один фактор — усиление предпринимательской активности. Одно из условий экономического процветания — развитие малого бизнеса. Свои ферма, магазинчик, кафе или мастерская сильно привязывают человека к делу.

Но речь не только о личном бизнесе. "Я знаю очень много коллег в западных странах — ученых, профессоров вузов, которые продолжают заниматься научной и преподавательской деятельностью, несмотря на весьма преклонные годы. Каждого держит в профессии то, чему он отдал всю свою жизнь", — говорит заведующий сектором политической экономии Центра методологических и историко-экономических исследований Института экономики РАН Михаил Воейков.

Примечательно, что в Евросоюзе по достижении определенного возраста нельзя занимать государственные посты, работать на руководящих должностях в сфере образования и ряде других областей. Но пенсионеры обходят эти запреты, соглашаясь на временные трудовые договоры, сокращенный рабочий день или почасовой труд.