Число пострадавших при столкновении поездов в Перу достигло 23 человек

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении двух туристических поездов в районе Мачу-Пикчу в Перу достигло 23 человек, россиян среди них нет.

По данным портала Republica , среди раненых пятеро находятся в тяжелом состоянии. В консульстве России в Лиме РИА Новости сообщили, что информации о россиянах, которые могли пострадать в результате аварии, нет.

Местные власти опровергли данные, что причиной столкновения стал протест местных жителей, перекрывших пути, в результате чего один поезд не смог отправиться от станции, и в него врезался следующий состав. По версии властей, дорогу перекрыли как раз туристы, которые добрались до станции на автотранспорте ради экономии денег и не могли достать билеты на продолжение пути к Мачу-Пикчу по железной дороге.

Поток туристов в Мачу-Пикчу, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 года, постоянно растет. В 2016 году древний город посетили 1,4 миллиона человек.