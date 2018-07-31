Шиитский лидер рассказал, каким должен быть премьер Ирака

КАИР, 31 июл — РИА Новости. Глава победившего на парламентских выборах в Ираке блока "Саирун", влиятельный шиитский лидер Муктада ас-Садр во вторник назвал критерии, которым должен соответствовать будущий премьер-министр страны.
В своей работе на посту главы правительства, пишет Муктада ас-Садр, глава кабинета должен быть далек от конфессиональных и расовых предпочтений. Политические партии, по словам ас-Садра, не должны вмешиваться в работу будущего премьера.
Всего таких критериев для будущего премьер-министра в рукописи Муктады ас-Садра сорок.
Действующий премьер-министр страны Хайдер аль-Абади не соответствует как минимум двум условиям, выдвинутым ас-Садром для кандидатуры будущего главы кабмина: бывший оппозиционер аль-Абади имеет британское гражданство, а также является лидером шиитской партии "ад-Даава".
Новое правительство должно быть сформировано в Ираке по результатам парламентских выборов, прошедших 12 мая. Действующие власти после публикации итогов, согласно которым победителем стал блок оппозиционного шиитского богослова Муктады ас-Садра, заявили, что в ходе голосования были допущены нарушения. Парламент проголосовал за ручной пересчет голосов, который начался в июле, о его результатах пока не сообщалось.